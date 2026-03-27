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27.03.2026 06:31:29
Bri-Chem: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Bri-Chem ließ sich am 25.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bri-Chem die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,04 CAD gegenüber -0,060 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17,0 Millionen CAD – eine Minderung von 17,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,6 Millionen CAD eingefahren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,040 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,150 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 8,99 Prozent auf 75,60 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte Bri-Chem 83,07 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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