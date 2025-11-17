Bri-Chem präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bri-Chem hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,24 Prozent auf 18,2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22,0 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at