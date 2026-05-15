Bri-Chem: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bri-Chem hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,01 CAD gegenüber -0,020 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 16,6 Millionen CAD, gegenüber 19,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,78 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at