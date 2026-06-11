BriaCell Therapeutics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BriaCell Therapeutics präsentierte am 09.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,36 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BriaCell Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -23,320 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at