12.03.2026 06:31:29

BriaCell Therapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BriaCell Therapeutics hat am 10.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,58 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -33,090 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

