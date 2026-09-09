The Group Aktie
WKN DE: 865845 / ISIN: US8833531044
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09.09.2026 08:51:28
BRICS leaders gather in India, but does the group have a clear purpose?
The 18th BRICS summit takes place in India this weekend. Unlike last year, the leaders of China and Russia are coming. But does the expanded group have a clear common mission and purpose?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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