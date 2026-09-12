Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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12.09.2026 17:59:27
BRICS summit leaders urge 'maximum restraint' in Middle East
The joint declaration at the BRICS 2026 summit expressed 'deep concern' over hostilities in the Middle East. China's President Xi Jinping said the Iran war was not in the bloc's interest. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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