Bridge Consulting Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bridge Consulting Group hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,15 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 13,50 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 538,6 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 537,3 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at