Bridge Consulting Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bridge Consulting Group hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 9,40 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 17,59 JPY erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,21 Prozent auf 535,9 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 553,7 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at