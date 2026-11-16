BRIDGE International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BRIDGE International ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BRIDGE International die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -7,76 JPY. Ein Jahr zuvor waren 30,14 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,79 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,19 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at