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16.11.2026 06:31:29
BRIDGE International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
BRIDGE International ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BRIDGE International die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -7,76 JPY. Ein Jahr zuvor waren 30,14 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 1,79 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,19 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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