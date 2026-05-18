BRIDGE International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BRIDGE International ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BRIDGE International die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 8,56 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BRIDGE International noch ein Gewinn pro Aktie von 37,52 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,58 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at