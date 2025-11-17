BRIDGE International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

BRIDGE International präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 30,14 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BRIDGE International 42,72 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 2,19 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BRIDGE International 2,13 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at