|
26.01.2026 06:31:29
Bridge Securities: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Bridge Securities hat am 24.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Bridge Securities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,2 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 43,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,5 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.