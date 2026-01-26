Bridge Securities: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bridge Securities hat am 24.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Bridge Securities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,2 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 43,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,5 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at