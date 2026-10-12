Bridge Securities zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bridge Securities hat am 09.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,120 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 59,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at