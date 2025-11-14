BridgeBio Oncology Therapeutics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BridgeBio Oncology Therapeutics hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at