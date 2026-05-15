BridgeBio Oncology Therapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BridgeBio Oncology Therapeutics stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 526,11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at