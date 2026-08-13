BridgeBio Oncology Therapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BridgeBio Oncology Therapeutics hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 705,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at