BridgeBio Pharma: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BridgeBio Pharma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,00 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat BridgeBio Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 154,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2522,11 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,780 USD gegenüber -2,880 USD im Vorjahr verkündet.

Gegenüber dem Vorjahr hat BridgeBio Pharma im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 126,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 502,08 Millionen USD. Im Vorjahr waren 221,90 Millionen USD in den Büchern gestanden.

