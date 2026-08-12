BridgeBio Pharma vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BridgeBio Pharma hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BridgeBio Pharma -0,950 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 243,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 120,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at