|
12.08.2026 06:31:29
BridgeBio Pharma vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
BridgeBio Pharma hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BridgeBio Pharma -0,950 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 243,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 120,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX wenig bewegt -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tritt auf der Stelle. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.