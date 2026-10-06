BridgeBio Pharma Aktie
WKN DE: A2PLX7 / ISIN: US10806X1028
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06.10.2026 13:55:52
BridgeBio Pharma's Oral Infigratinib Gains FDA Filing Acceptance For Achondroplasia NDA
(RTTNews) - Tuesday, BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) announced that the U.S. Food and Drug Administration has accepted for filing its New Drug Application with Priority Review for oral infigratinib for the treatment of children with achondroplasia, the most common cause of disproportionate short stature.
The FDA has assigned a Prescription Drug User Fee Act target action date of February 4, 2027.
This comes as oral infigratinib met its primary endpoint of change from baseline in annualized height velocity at Week 52 and its key secondary endpoint of change from baseline in height Z-score during PROPEL 3, the global Phase 3 pivotal study.
Also, in a pre-specified exploratory analysis, oral infigratinib became the first therapeutic option to show a statistically significant improvement in body proportionality against placebo in a randomized achondroplasia trial.
The company plans to submit a Marketing Authorization Application for achondroplasia to the European Medicines Agency in the fourth quarter of 2026.
In pre-market hours, BBIO was trading at $67.02, up 1.33 percent on the Nasdaq.
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