BridgeBio Reports Cardiac Data From 12-month Interim Analysis Of FORTIFY Trial With BBP-418

(RTTNews) - BridgeBio Pharma (BBIO) presented new exploratory cardiac data from the 12-month interim analysis of FORTIFY, the Phase 3 clinical trial of oral BBP-418 in individuals living with limb-girdle muscular dystrophy type 2I/R9. In the Phase 3 FORTIFY trial, BBP-418 met all primary and secondary endpoints at the pre-specified 12-month interim analysis, showing treated individuals improving while placebo recipients declined across every key measure. BBP-418 is under FDA Priority Review with a PDUFA target action date of November 27, 2026.

The company plans to initiate clinical studies of BBP-418 in LGMD2I/R9 for individuals less than 12 years of age in the first half of 2027 and in LGMD2M/R13 and LGMD2U/R20 in the near future.

At last close on NasdaqGS, BridgeBio shares were trading at $67.25

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