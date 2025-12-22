22.12.2025 06:31:29

Bridgeline Digital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bridgeline Digital lud am 19.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,02 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,26 Prozent auf 3,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,250 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bridgeline Digital ein EPS von -0,190 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,36 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 15,38 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

