Bridgemarq Real Estate Services: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bridgemarq Real Estate Services hat am 13.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,89 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Bridgemarq Real Estate Services -1,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bridgemarq Real Estate Services in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 98,5 Millionen CAD im Vergleich zu 101,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Bridgemarq Real Estate Services hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,770 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,090 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 407,38 Millionen CAD gegenüber 350,67 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at