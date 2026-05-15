Bridgemarq Real Estate Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bridgemarq Real Estate Services hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,33 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,640 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bridgemarq Real Estate Services in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 69,9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 78,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at