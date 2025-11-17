Bridgemarq Real Estate Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bridgemarq Real Estate Services hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,18 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bridgemarq Real Estate Services ein Ergebnis je Aktie von -1,140 CAD vermeldet.

Umsatzseitig standen 122,9 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bridgemarq Real Estate Services 126,8 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at