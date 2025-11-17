|
17.11.2025 06:31:29
Bridgemarq Real Estate Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bridgemarq Real Estate Services hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,18 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bridgemarq Real Estate Services ein Ergebnis je Aktie von -1,140 CAD vermeldet.
Umsatzseitig standen 122,9 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bridgemarq Real Estate Services 126,8 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!