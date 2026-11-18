Bridger Aerospace Group präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Bridger Aerospace Group hat ein EPS von 0,37 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,370 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bridger Aerospace Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 67,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at