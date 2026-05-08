Bridger Aerospace Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bridger Aerospace Group hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,69 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 45,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at