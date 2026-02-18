18.02.2026 06:31:28

Bridgestone hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bridgestone hat am 16.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bridgestone ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,62 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,75 Milliarden USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,820 USD. Im Vorjahr waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bridgestone 29,61 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 29,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,668 USD und einem Umsatz von 28,04 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

