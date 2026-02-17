Bridgestone: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bridgestone gab am 16.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 94,63 JPY gegenüber 23,55 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,92 Prozent auf 1 194,53 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 160,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 246,00 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bridgestone 208,09 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,01 Prozent auf 4 430,10 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 4 429,45 Milliarden JPY gelegen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 208,21 JPY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 4 383,59 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at