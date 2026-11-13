Bridgestone: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bridgestone hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 90,84 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 66,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1 232,62 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bridgestone 1 118,49 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at