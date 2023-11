Bridgestone vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bridgestone hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2023 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,404 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bridgestone 0,495 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 7,24 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bridgestone 7,84 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Experten hatten einen Gewinn von 0,504 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 7,41 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at