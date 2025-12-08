Bridgetown A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bridgetown A hat am 05.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 21,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bridgetown A 20,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at