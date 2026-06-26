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26.06.2026 06:31:29
Bridgetown A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Bridgetown A hat am 24.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Bridgetown A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 16,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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