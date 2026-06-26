Bridgetown A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bridgetown A hat am 24.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Bridgetown A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 16,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at