Bridgetown A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bridgetown A ließ sich am 11.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bridgetown A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bridgetown A 15,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at