Bridgewater Bancshares hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bridgewater Bancshares hat am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 79,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at