Bridgewater Bancshares hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bridgewater Bancshares veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 74,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 72,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at