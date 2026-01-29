Bridgewater Bancshares präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bridgewater Bancshares hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,43 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,86 Prozent auf 76,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,49 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Bridgewater Bancshares im vergangenen Geschäftsjahr 292,46 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bridgewater Bancshares 251,44 Millionen USD umsetzen können.

