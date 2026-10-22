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22.10.2026 06:31:29
Bridgewater Bancshares veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Bridgewater Bancshares hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Bridgewater Bancshares hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,380 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78,9 Millionen USD – ein Plus von 4,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bridgewater Bancshares 75,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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