Depot im Blick 21.08.2026 03:36:59

Bridgewater baut NVIDIA-Position ab: Die zehn größten Aktien im Depot

Bridgewater baut NVIDIA-Position ab: Die zehn größten Aktien im Depot

Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefonds bei mehreren prominenten Aktien Veränderungen vor.

Obwohl sich Branchenlegende Ray Dalio bereits vor einiger Zeit aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hat, ist sein Einfluss durch seine beratende Rolle weiterhin spürbar. Zudem bleibt der Name Bridgewater eng mit dem Gründer verbunden. Entsprechend groß ist das Interesse der Anleger am aktuellen 13F-Bericht von Bridgewater Associates für das zweite Quartal 2026.

Das folgende Ranking zeigt die zehn größten reinen Aktienpositionen im Bridgewater-Portfolio zum Stichtag 30. Juni 2026. Im zweiten Quartal nahm der Hedgefonds erneut zahlreiche Anpassungen vor. Auffällig dabei ist, dass vor allem Verkäufe das Portfolio prägen. Größere ETF-Positionen wurden bei der Auswertung wie gewohnt nicht berücksichtigt.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Portfolio im Blick - Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

×

    Eintrag hinzufügen
    Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Newssuche

    GO

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    03:36 Bridgewater baut NVIDIA-Position ab: Die zehn größten Aktien im Depot
    20.08.26 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
    20.08.26 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
    19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
    16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33

    Börse aktuell - Live Ticker

    US-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
    Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen