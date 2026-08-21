Bridgewater baut NVIDIA-Position ab: Die zehn größten Aktien im Depot

Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefonds bei mehreren prominenten Aktien Veränderungen vor.

Obwohl sich Branchenlegende Ray Dalio bereits vor einiger Zeit aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hat, ist sein Einfluss durch seine beratende Rolle weiterhin spürbar. Zudem bleibt der Name Bridgewater eng mit dem Gründer verbunden. Entsprechend groß ist das Interesse der Anleger am aktuellen 13F-Bericht von Bridgewater Associates für das zweite Quartal 2026.

Das folgende Ranking zeigt die zehn größten reinen Aktienpositionen im Bridgewater-Portfolio zum Stichtag 30. Juni 2026. Im zweiten Quartal nahm der Hedgefonds erneut zahlreiche Anpassungen vor. Auffällig dabei ist, dass vor allem Verkäufe das Portfolio prägen. Größere ETF -Positionen wurden bei der Auswertung wie gewohnt nicht berücksichtigt.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at