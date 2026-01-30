Bridgford Foods: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bridgford Foods lud am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,74 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 75,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 72,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Bridgford Foods hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,470 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,370 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bridgford Foods 230,99 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 223,65 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at