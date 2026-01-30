30.01.2026 06:31:29

Bridgford Foods: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bridgford Foods lud am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,74 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 75,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 72,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Bridgford Foods hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,470 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,370 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bridgford Foods 230,99 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 223,65 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:54 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:52 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
14:52 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen