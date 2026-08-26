Bridgford Foods gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bridgford Foods hat am 24.08.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bridgford Foods ein Ergebnis je Aktie von -0,180 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 47,0 Millionen USD – eine Minderung von 9,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 52,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at