Bridgford Foods präsentierte Quartalsergebnisse

Bridgford Foods hat am 01.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,54 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,18 Prozent auf 50,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at