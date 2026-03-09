Bridgford Foods stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bridgford Foods lud am 06.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bridgford Foods im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 55,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 52,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at