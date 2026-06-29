Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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29.06.2026 08:06:00
Brief an die EU: Österreich will Anthropic nach Europa holen
Zwischen Anthropic und der US-Regierung kommt es immer wieder zu Konflikten. In Wien drängt man darauf, das auszunutzen und die Firma nach Europa zu locken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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