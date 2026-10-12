DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
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12.10.2026 10:05:38
Briefporto kann so stark steigen wie noch nie
BONN (dpa-AFX) - Der Briefversand wird sich in Deutschland aller Voraussicht nach so stark verteuern wie noch nie. Die Bundesnetzagentur veröffentlichte ihren Plan, dem zufolge das Briefporto zum Januar 2027 um 20,35 Prozent steigen kann./wdw/DP/mis
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
10:56
|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10:56
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10:33
|ROUNDUP 2/Plus 20 Prozent: Briefporto kann so stark steigen wie noch nie (dpa-AFX)
|
10:07
|ROUNDUP/Plus 20 Prozent: Porto kann so stark steigen wie noch nie (dpa-AFX)
|
10:05
|Briefporto kann so stark steigen wie noch nie (dpa-AFX)
|
09.10.26
|Overweight von JP Morgan Chase & Co. für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
|
09.10.26
|DHL-Aktie steigt: JPMorgan erwartet starkes Quartal (dpa-AFX)
|
09.10.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,46
|0,64%
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