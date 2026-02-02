Brigade Enterprises mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Brigade Enterprises hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,63 INR. Im Vorjahresviertel waren 9,98 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brigade Enterprises im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,75 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 14,64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at