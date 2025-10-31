Brigade Enterprises: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Brigade Enterprises hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,65 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,94 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,83 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 10,72 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at