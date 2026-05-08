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08.05.2026 06:31:29
Brigade Enterprises zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Brigade Enterprises hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 5,95 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,35 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 14,58 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 26,36 INR, nach 28,74 INR im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Brigade Enterprises mit einem Umsatz von insgesamt 56,97 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 50,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 12,28 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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