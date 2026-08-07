Brigade Hotel Ventures: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Brigade Hotel Ventures hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,42 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brigade Hotel Ventures im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,27 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,24 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,400 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,29 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at