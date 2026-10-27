Brigade Hotel Ventures: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Brigade Hotel Ventures präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Brigade Hotel Ventures hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,260 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 1,38 Milliarden INR gegenüber 1,26 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,500 INR je Aktie sowie einen Umsatz 1,33 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at